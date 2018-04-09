Вкусные авторские рецепты от Вилкина

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Новые рецепты
Горячее Наггетсы как в Макдональдс
Наггетсы как в Макдональдс у вас дома
Калорийность
126 Ккал
Время готовки
1 ч. 0 мин.
Сложность
Простой
21 ноября 2020
Юлия Смирных
Наггетсы как в Макдональдс у вас дома
Ингредиенты:
Куриное филе охлажденное
350 г
Панировочные сухари
5 ст.л.
Соль
по вкусу
Масло для жарки
50 мл
Мука пшеничная
3 ст.л.
Яйцо куриное
1 шт.
Соевый соус
50 мл
Куркума молотая
2 щеп.
Паприка молотая
2 щеп.
Чеснок
2 зубч.
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Горячее Говядина с картошкой в мультиварке
Говядина с картошкой в мультиварке: блюдо, которое испортить практически невозможно
Калорийность
123 Ккал
Время готовки
1 ч. 20 мин.
Сложность
Простой
20 ноября 2020
Юлия Смирных
Говядина с картошкой в мультиварке: блюдо, которое испортить практически невозможно
Ингредиенты:
Картофель
600 г
Луковица
1 шт.
Морковь
1 шт.
Говядина
400 г
Специи
0.33 ч.л.
Чеснок
3 зубч.
Масло растительное
2 ст.л.
Соль
0.5 ч.л.
Свежая зелень
3 ветк.
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Лепешки Хингалш с тыквой
Хингалш с тыквой
Калорийность
154 Ккал
Время готовки
1 ч. 20 мин.
Сложность
Средний
20 ноября 2020
Ирина Новакова
Хингалш с тыквой
Ингредиенты:
Для теста:
Кефир
300 мл.
Сода
0.33 ч.л.
Соль
0.5 ч.л.
Мука пшеничная
450 гр.
Для начинки:
Тыква
700 гр.
Лук репчатый
100 гр.
Соль
0.33 ч.л.
Перец черный молотый
0.33 ч.л.
Масло сливочное
20 гр.
Дополнительно:
Вода питьевая
кипяток
Масло сливочное
60 гр.
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Манник Манник на сметане в мультиварке
Манник на сметане в мультиварке: простой рецепт, который понравится всем
Калорийность
272 Ккал
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Сложность
Простой
19 ноября 2020
Юлия Смирных
Манник на сметане в мультиварке: простой рецепт, который понравится всем
Ингредиенты:
Манная крупа
200 г
Мука пшеничная
200 г
Сахар
100 г
Яйцо куриное
3 шт.
Соль
1 щеп.
Сметана
100 мл
Изюм
2 горсть(и).
Разрыхлитель
0.5 ч.л.
Масло растительное
2 ст.л.
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Плов Плов с говядиной в мультиварке
Плов с говядиной в мультиварке: простой и сытный рецепт
Калорийность
196 Ккал
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Сложность
Простой
18 ноября 2020
Юлия Смирных
Плов с говядиной в мультиварке: простой и сытный рецепт
Ингредиенты:
Говядина
300 г
Рис длинный
100 г
Морковь
1 шт.
Лук репчатый
1 шт.
Томатная паста
1 ст.л.
Чеснок
4 зубч.
Масло растительное
2 ст.л.
Специи для плова
1 ч.л.
Соль
по вкусу
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Горячее Жареные маслята с картошкой и луком
Жареные маслята с картошкой и луком: вкус, который перенесёт вас в детство
Калорийность
68 Ккал
Время готовки
30 мин.
Сложность
Простой
17 ноября 2020
Елена Гапкалова
Жареные маслята с картошкой и луком: вкус, который перенесёт вас в детство
Ингредиенты:
Грибы
1 кг
Картофель
500 г
Лук репчатый
1 шт.
Зеленый лук
1 пуч.
Соль
0.5 ч.л.
Черный молотый перец
0.5 ч.л.
Растительное масло
4 ст.л.
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Заготовки Замороженные маслята
Как заморозить маслята на зиму: простой способ
Калорийность
19 Ккал
Время готовки
3 ч. 0 мин.
Сложность
Простой
16 ноября 2020
Елена Гапкалова
Как заморозить маслята на зиму: простой способ
Ингредиенты:
Грибы маслята
2 кг
Соль
по вкусу
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Горячее Индейка с картошкой в мультиварке
Индейка с картошкой в мультиварке: быстрый и простой рецепт
Калорийность
170 Ккал
Время готовки
1 ч. 0 мин.
Сложность
Простой
15 ноября 2020
Алена Каменева
Индейка с картошкой в мультиварке: быстрый и простой рецепт
Ингредиенты:
Филе индейки
300 г
Лук
100 г
Морковь
100 г
Картофель
400 г
Вода
400 мл
Соль, перец
по вкусу
Лавровый лист
2 шт.
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Заготовки Кетчуп с яблоками
Кетчуп с яблоками и помидорами на зиму
Калорийность
24 Ккал
Время готовки
1 ч. 5 мин.
Сложность
Средний
14 ноября 2020
Наталья Антипьева
Кетчуп с яблоками и помидорами на зиму
Ингредиенты:
Помидоры спелые
500 г
Яблоки
100 г
Лук репчатый
50 г
Перец болгарский красный
100 г
Перец чили
5 г
Соль
10 г
Сахар
30 г
Чеснок
3 зубч.
Корица
5 г
Перец душистый (горошек)
5 шт.
Перец черный (горошек)
5 шт.
Гвоздика
2 шт.
Уксус 70%
2 мл
Лавровый лист
2 шт.
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