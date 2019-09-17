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Запеканка с баклажанами и фаршем

17 сентября 2019 0 962 1
Запеканка с баклажанами и фаршем
Порций:
4 человека
Калорийность на 100 гр.:
101 ККал
Время приготовления:
1 ч. 20 мин.
Сложность:
Простой
Основной ингредиент
Баклажан Фарш
Блюдо
Запеканка
Назначение
На обед На ужин
Кухонная техника
Духовка

Предлагаю вашему вниманию необычное, сытное и вкусное блюдо, которое не оставит равнодушными любителей овощей с мясом – запеканку с баклажанами и фаршем. Готовится очень просто и достаточно быстро, не считая времени на приготовление. Если в вашей семье любят различные мясные блюда с овощами, запеченные в духовке, обязательно попробуйте приготовить, возможно, это станет одним из любимых.

Ингредиенты

на
Баклажаны
500 г
Фарш свино-говяжий
300 г
Лук репчатый
1 шт.
Помидоры
300 г
Сыр твердый
100 г
Яйцо крупное
1 шт.
Молоко
180 г
Соль, перец
по вкусу
Масло постное
для жарки
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Шаг 1 из 12
Ингредиенты

Подготовьте продукты по списку. Репчатый лук почистите, помойте вместе с помидорами и баклажанами под проточной водой. Обсушите.

Шаг 2 из 12
Обжарка кружков баклажана

В минимальном количестве рафинированного постного масла обжарьте баклажаны, нарезанные кружочками, по пару минут с каждой стороны. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Шаг 3 из 12
Фарш

В фарш добавьте соль и перец. Хорошенько перемешайте.

По фаршу есть один важный момент. Вы должны быть абсолютно уверены в его качестве и производителе, что его не разбавляют водой. Если фарш водянистый, его лучше обжарить пару минут, иначе во время запекания он пустит сок и время приготовления может увеличиться до 1,5 часов, а то и дольше.


Шаг 4 из 12
Пассеровка лука

В оставшемся после баклажанов масле обжарьте нарезанный полукольцами лук до прозрачного состояния.

Шаг 5 из 12
Укладка синеньких в форму

На дно формы для запекания выложите слой обжаренных баклажанов, чуть посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 6 из 12
Распределение фарша

Сверху на них выложите фарш, разровняйте его ложкой по поверхности овощей. Постарайтесь это сделать равномерно.


Шаг 7 из 12
Слой лука

Далее выложите слой обжаренного сладкого лука.

Шаг 8 из 12
Помидоры

Сверху уложите нарезанные тонкими кружочками или ломтиками помидоры. Их нужно слегка посолить и поперчить.

Шаг 9 из 12
Еще один слой баклажанов

Последний слой — оставшиеся обжаренные ломтики баклажанов. Их тоже чуть солим и перчим.


Шаг 10 из 12
Заливка

В глубокой миске приготовьте заливку. Взбейте крупное куриное яйцо с молоком, посолите и поперчите немного, добавьте натертый твердый сыр.

Шаг 11 из 12
Приготовление в духовке

Полейте приготовленной смесью будущую запеканку и накройте форму пищевой фольгой. Поставьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на час.

Спустя время снимите фольгу и дайте поверхности запеканки приобрести золотистый цвет еще минут 20. Готовить следует в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Шаг 12 из 12
Запеканка с баклажанами и фаршем в домашних условиях

Готовую запеканку из баклажанов и фарша выньте из духовки, нарежьте на порции и подавайте в качестве самостоятельного блюда со свежим хлебушком.

Приятного!


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