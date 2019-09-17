Запеканка с баклажанами и фаршем
Предлагаю вашему вниманию необычное, сытное и вкусное блюдо, которое не оставит равнодушными любителей овощей с мясом – запеканку с баклажанами и фаршем. Готовится очень просто и достаточно быстро, не считая времени на приготовление. Если в вашей семье любят различные мясные блюда с овощами, запеченные в духовке, обязательно попробуйте приготовить, возможно, это станет одним из любимых.
Ингредиентына
Подготовьте продукты по списку. Репчатый лук почистите, помойте вместе с помидорами и баклажанами под проточной водой. Обсушите.
В минимальном количестве рафинированного постного масла обжарьте баклажаны, нарезанные кружочками, по пару минут с каждой стороны. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
В фарш добавьте соль и перец. Хорошенько перемешайте.
По фаршу есть один важный момент. Вы должны быть абсолютно уверены в его качестве и производителе, что его не разбавляют водой. Если фарш водянистый, его лучше обжарить пару минут, иначе во время запекания он пустит сок и время приготовления может увеличиться до 1,5 часов, а то и дольше.
В оставшемся после баклажанов масле обжарьте нарезанный полукольцами лук до прозрачного состояния.
На дно формы для запекания выложите слой обжаренных баклажанов, чуть посолите и поперчите по вкусу.
Сверху на них выложите фарш, разровняйте его ложкой по поверхности овощей. Постарайтесь это сделать равномерно.
Далее выложите слой обжаренного сладкого лука.
Сверху уложите нарезанные тонкими кружочками или ломтиками помидоры. Их нужно слегка посолить и поперчить.
Последний слой — оставшиеся обжаренные ломтики баклажанов. Их тоже чуть солим и перчим.
В глубокой миске приготовьте заливку. Взбейте крупное куриное яйцо с молоком, посолите и поперчите немного, добавьте натертый твердый сыр.
Полейте приготовленной смесью будущую запеканку и накройте форму пищевой фольгой. Поставьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на час.
Спустя время снимите фольгу и дайте поверхности запеканки приобрести золотистый цвет еще минут 20. Готовить следует в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Готовую запеканку из баклажанов и фарша выньте из духовки, нарежьте на порции и подавайте в качестве самостоятельного блюда со свежим хлебушком.
Приятного!