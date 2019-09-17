Запеканка с баклажанами и фаршем

Шаг 3 из 12

В фарш добавьте соль и перец. Хорошенько перемешайте.

По фаршу есть один важный момент. Вы должны быть абсолютно уверены в его качестве и производителе, что его не разбавляют водой. Если фарш водянистый, его лучше обжарить пару минут, иначе во время запекания он пустит сок и время приготовления может увеличиться до 1,5 часов, а то и дольше.